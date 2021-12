Zuñiga não será punido por tirar Neymar da Copa 2014

O colombiano Zuñiga, que tirou Neymar da Copa do Mundo de 2014 com uma joelhada, não será punido. O Comitê Disciplinar da Fifa decidiu que a entrada do jogador sobre o brasileiro não atendeu os requisitos para uma punição.

Durante a partida o árbitro Carlos Carballo acompanhou o lance e não marcou falta ou puniu o atleta. "Neste caso específico, nenhuma ação retrospectiva pode ser tomada pelo comitê, desde que o incidente envolvendo o jogador Juan Camilo Zuñiga não escapou à atenção dos oficiais", informa a Fifa em comunicado.

Ainda de acordo com o comitê, a punição só aconteceria se houvesse um erro do juiz, como, por exemplo, dar uma cartão para o jogador errado.

"É importante notar que as condições para que o Comitê Disciplinar possa intervir em qualquer incidente tem que ser considerado independentemente das consequências do incidente, como a infeliz contusão sofrida pelo jogador", afirma a decisão do comitê.

No lance, Zuñiga se projeta contra Neymar com o joelho nas costas do brasileiro nos minutos finais de Brasil x Colômbia, pelas quartas de final da Copa. A entrada terminou com uma das vértebras do brasileiro quebrada e ele não poderá mais jogar neste Mundial.

