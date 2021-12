Zúñiga é xingado em seu perfil nas redes sociais

Nas horas seguintes ao lance em que lesionou a coluna de Neymar e o tirou do resto da Copa do Mundo, o lateral direito colombiano Camilo Zúñiga não teve mais sossego em seus perfis nas redes sociais.

Torcedores brasileiros passaram a hostilizá-lo bastante, publicando palavrões e rogando pragas em português, espanhol e inglês no Twitter e no Instagram. Até uma foto da filha do jogador, mais tarde apagada, foi alvo de ofensas pesadas.

Colombianos se mobilizaram para defender Zúñiga e rebater as provocações. Na vitória brasileira por 2 a 1, nesta sexta-feira, 4, pelas quartas de final, Zúñiga, que joga no Napoli, deu uma joelhada nas costas do maior astro da seleção brasileira aos 41 min do segundo tempo. Não foi punido com cartão amarelo. No primeiro tempo, já tinha chutado o joelho esquerdo de Hulk.

Neymar sofreu uma fratura na terceira vértebra. De acordo com os médicos, ele precisará de pelo menos três semanas de repouso para se recuperar e, por isso, não atuará mais nas duas partidas que restam ao Brasil no Mundial. A CBF quer punição ao lateral da Colômbia.

adblock ativo