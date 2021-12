Zico elogia Copa do ataque e quer final Brasil e Argentina

O ex-jogador do Flamengo e da seleção brasileira Zico elogiou nesta segunda-feira (16) a mentalidade ofensiva dos times da Copa do Mundo e afirmou que deseja ver uma decisão entre Brasil e Argentina.

O ídolo flamenguista parabenizou os treinadores por estarem escalando as equipes para o ataque. Foram marcados 37 gols nas primeiras 11 partidas do Mundial, média de 3,4 por jogo. "Essa mentalidade dos técnicos fez com que os jogadores queiram atacar cada vez mais, melhora o espetáculo", disse.

Zico ainda elegeu sua final favorita. Ele quer ver um confronto entre Brasil e Argentina na decisão. Mais, disse que a Copa merece uma final entre os arquirrivais sul-americanos. "São duas seleções que mostraram ao mundo os melhores jogadores da história, Pelé, Garrincha, Di Stéfano, Maradona e agora o Messi."

Mas as seleções favoritas não deixaram Zico muito satisfeito em suas partidas de estreia. Enquanto criticou a Argentina por ir contra a mentalidade da Copa e jogar de forma mais defensiva, o ex-jogador até disse que o Brasil jogou bem contra a Croácia, mas enumerou defeitos da equipe de Luiz Felipe Scolari.

"Os jogadores estavam emocionados, tensos no início, e a Croácia soube aproveitar isso." "Acho que os três homens da frente precisam ter a posição revista. O Hulk na esquerda não funcionou muito bem." "Ainda temos dificuldades na cobertura das laterais, principalmente do Daniel Alves. Tem que evitar os cruzamentos, não pode deixar essa missão para os zagueiros."

