Zico elege gol de Van Persie como o mais bonito da Copa

É do holandês Van Persie o gol mais bonito até agora nesta Copa, na opinião de Zico. O ex-jogador visitou a seleção holandesa nesta quinta-feira, 26, no CT do Flamengo, base da equipe no Mundial. Depois do treino, Zico conversou com os jogadores e com o técnico Louis van Gaal e ganhou uma camisa da Holanda com seu nome e autografada pelos atletas.

Ele elogiou longamente o peixinho de Van Persie ao marcar o primeiro dos dez gols da Holanda nesta Copa, no jogo contra a Espanha. Disse que a jogada teve alto grau de dificuldade e que o atacante mostrou "inteligência e visão de jogo". "Um atacante precisa estar atento a tudo. Antes de a bola chegar ele já tinha olhado para o goleiro", disse Zico. "Não é fácil você dar uma cabeçada daquela quase de fora da área. Ele viu que ia ser difícil dominar com o goleiro espanhol Casillas saindo e deu aquele mergulho. Dar um mergulho e ainda impulsionar a bola do jeito que ele impulsionou, o grau de dificuldade é muito grande."

Com 61 anos e três Copas disputadas como jogador, Zico não quis comparar o nível desse Mundial ao de outras edições, mas elogiou a qualidade das partidas. "A Copa tem sido muito boa para todos, grandes jogadores se apresentando bem. Está mostrando que aqueles que estão bem preparados, correndo os 90 minutos e lutando estão tendo a felicidade de passar à frente."

Para Zico, a Seleção Brasileira está "crescendo na competição" e ainda pode melhorar.

Técnico holandês começa a montar time

O treino da Holanda desta quinta, já de olho nas oitavas de final da Copa do Mundo contra o México no próximo domingo em Fortaleza, teve cinco desfalques. Mesmo assim o técnico Louis van Gaal deu pistas de que pode fazer algumas mudanças na equipe. A principal delas é a possível entrada de Kuyt. E em uma posição totalmente diferente da original do jogador: lateral-esquerdo. Daley Blind foi um dos ausentes, além de Robben, De Vrij, De Jong e Fer, e o treinador pode experimentar o experiente jogador.

A atividade, que foi novamente na Gávea, começou com um treino físico puxado. Entre os que não treinaram com o grupo, apenas Fer, com uma lesão muscular na perna, sem muitos detalhes divulgados, não esteve em campo e deve ser desfalque. Os outros já têm trabalhado assim ao longo das últimas semanas e não preocupam.

Sem eles, Van Gaal separou 16 jogadores em duas equipes e fez um coletivo em campo reduzido. De colete amarelo fez um ensaio de um possível time titular. Krul era o "intruso". Completavam esta equipe Vlaar, Kuyt, Janmaat, Wijnaldum, Sneijder, Van Persie e Depay.

Desta forma, Van Gaal deixa no ar que deve seguir com o esquema 4-3-3, com Depay completando o ataque com Robben e Van Persie. No meio-campo, De Jong, Wijnaldum e Sneijder, com De Guzmán ficando atrás na disputa. Na zaga, a mudança, se ocorrer de fato, deve ser apenas com a entrada de Kuyt. Janmaat segue na direita, com Vlaar e De Vrij no centro.

adblock ativo