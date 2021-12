Zagueiro holandês recebe alta após traumatismo craniano

Além de estar classificada para as oitavas de final, a torcida holandesa tem mais um motivo para comemorar. O zagueiro Bruno Martins Indi, que sofreu um traumatismo craniano ao se chocar com o australiano Tim Cahill, numa disputa de bola em campo, despertou do coma e recebeu alta na manhã desta quinta-feira, 19.

O acidente aconteceu na partida entre Holanda e Austrália na última quarta-feira, 18. O susto foi superado pela notícia de que o jogador deixou o hospital e retornaria ao Rio de Janeiro, onde está concentrada a delegação holandesa.

A Holanda irá enfrentar o Chile na próxima segunda, 23. O placar apenas definirá o líder do grupo B.

