Zagueiro Gary Medel não participa de treino do Chile

O zagueiro Gary Medel não participou do treinamento da Seleção Chilena nesta quinta-feira, 26, em Belo Horizonte. Nas redes sociais, o jogador postou uma imagem com bolsa de gelo em sua coxa esquerda. Medel não foi o único a não treinar com os colegas.

O meia Arturo Vidal, que foi poupado do jogo conttra a Holanda na fase de grupos, se recupera de um procedimento cirúrgico no joelho. Ele é considerado um dos principais nomes da equipe chilena.

Mesmo sem treinarem, Medel e Vidal são esperados para enfrentar o Brasil nas oitavas de final neste sábado, 28.

