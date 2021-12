Zagueiro da Itália diz ter sido mordido por Suarez

O zagueiro italiano Chiellini acusou o atacante Suárez de mordê-lo durante a vitória de 1 a 0 que classificou o Uruguai às oitavas de final e eliminou a Itália da Copa do Mundo, nesta terça-feira (24), na Arena das Dunas, em Natal. "O juiz mudou o jogo. Primeiro deu falta de Marchisio que não existiu no lance da expulsão do volante]. Depois Suárez me mordeu, como já havia feito. Quero ver se a Fifa vai ter a coragem de tomar providência para esse tipo de coisa", afirmou ao canal SporTV.

No lance em que Suárez e Chiellini se agrediram na área italiana, o atacante caiu com as mãos na boca. O uruguaio, herói do triunfo de 2 a 1 sobre a Inglaterra na segunda rodada com dois gols no Itaquerão, tem histórico de polêmicas na sua carreira, inclusive mordidas em adversários. Já foi suspenso duas vezes, na Holanda e na Inglaterra, por usar seu proeminentes dentes em agressões.

Em novembro de 2010, a Federação Holandesa de Futebol o afastou por sete jogos do Ajax devido a uma dentada no ombro do meia-atacante Otman Bakkal, do PSV Eindhoven. Em abril do ano passado, Suárez recebeu punição de dez partidas por causa de uma mordida no braço do lateral direito sérvio Ivanovic, do Chelsea. Isto é Luis Suárez

