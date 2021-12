A três dias do início da Copa do Mundo, a seleção holandesa treina firme para o Mundial.

Só que toda essa vontade acabou gerando uma pequena confusão durante as atividades desta segunda-feira, 9. Segundo o site UOL, o craque Robben não gostou nada do 'excesso de vontade' usado pelo zagueiro Bruno Martins e os jogadores acabaram brigando.

Após entradas duras do defensor, que nasceu em Portugal antes de se naturalizar, Robben não aguentou e acabou revidando. Por sorte, o desentendimento não se prolongou. Confira o vídeo.

Zagueiro chega firme e clima esquenta em treino da Holanda

"Arjen [Robben] é um bom driblador. Eu pensei que ele caiu sem necessidade uma vez ", disse Martins em entrevista à agência Associated Press, mas logo depois fez questão de amenizar a situação: "Foi um pequeno desentendimento".

A Holanda está no grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Espanha, Chile e Austrália. O time é um dos possíveis rivais do Brasil nas oitavas de final.

