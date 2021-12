Yobo afirma que Nigéria fez de tudo pela vitória

Após a derrota por 2 a 0 para a França nesta segunda-feira, 30, a Nigéria foi eliminada da Copa do Mundo do Brasil. Durante quase toda a partida, os africanos jogaram no mesmo nível dos franceses e tiveram grandes chances de sair coma vitória.

Apesar disso, os Blues começaram a pressionar no fim do confronto e saíram com o triunfo. "Fizemos tudo o que podíamos fazer hoje. Infelizmente eles conseguiram uma brecha. Estamos decepcionados. A situação é triste. Nunca se sabe o que vai acontecer. Isso foi um revés, agora vamos voltar, repensar todas as nossas atitudes e tomar uma boa decisão para a sequência", lamentou Joseph Yobo na saída de campo.

O zagueiro acabou fazendo um gol contra na partida, que selou a vitória da França no Estádio Mané Garrincha. A primeira meta foi marcada por Pogba. Aos 34 minutos do segundo tempo, Valbuena cobrou escanteio, o goleiro Enyama saiu mal e a bola ficou na cabeça do meio-campista francês. Com o resultado, a França garantiu a vaga nas quartas de final do Mundial no Brasil. O duelo desta fase será na sexta-feira, às 13 horas (de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

adblock ativo