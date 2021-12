Wenger: Espanha é melhor da história, mas Brasil é favorito

O técnico do Arsenal, Arsene Wenger, afirmou que considera a seleção espanhola "a melhor da história", por ter combinado "resultados e estilo", embora a veja com "poucas chances" de ganhar a Copa do Mundo de 2014, por considerar o Brasil como principal favorito.

"Geralmente é um país sul-americano que ganha quando (a Copa) é disputada na América do Sul. Além disso, ela será jogada no Brasil, o que acrescenta um pouco mais de dificuldade, mas acho que a Espanha estará entre os grandes candidatos", disse o treinador francês em entrevista ao canal de TV "Eurosport".

Sobre a 'Fúria', Wenger também destacou a "humildade" de seus jogadores que, após ganharem uma Eurocopa e o Mundial, "mostraram seriedade" ao ganhar novamente o campeonato europeu. "Não é só talento e habilidade, há uma grande inteligência e dúvida permanente sobre quem será convocado", declarou.

Wenger falou sobre José Mourinho e Josep Guardiola, os quais não imagina no Paris Saint-Germain ("não me parece que seja um trabalho para eles", afirmou), um clube que considera mais adequado ao atual técnico, Carlo Ancelotti. Além disso, ele negou que tivesse sido sondado pela diretoria parisiense.

"Não entraram em contato comigo e, além disso, tenho que ser leal a meus empregados, meu clube e meu contrato. Ainda me resta um ano e meio no Arsenal", disse o francês, de 63 anos, que chegou ao clube londrino em 1996.

Quanto ao atual treinador do Real Madrid, Wenger o vê mais perto do Manchester United, embora ressalte que não gosta dos rumores da imprensa. "Temos um trabalho muito complicado, muito exposto à imprensa, e os clubes devem mostrar mais solidez para defender seus treinadores", disse.

adblock ativo