Vuvuzela brasileira criada por Brown ganha apoio federal

O músico baiano Carlinhos Brown recebeu a chancela do governo federal para a Caxirola, instrumento criado pelo artista para ser a vuvuzela brasileira durante a Copa do Mundo de 2014, em cerimônia realizada nesta quinta-feira, 27, em Brasília.

A chancela é um apoio institucional do governo, sem destinação de recursos. Ao todo, 199 ideias foram apresentadas e 96 projetos foram selecionados pelo Plano de Promoção do Brasil para a Copa do Mundo. As chancelas foram entregues em cerimônia realizada pelo Ministério do Esportes pelo ministro Aldo Rebelo.

Após a entrega da chancela, Brown declarou em sua conta no Twitter: "A caxirola é inspirada no caxixi e será o instrumento da torcida brasileira na Copa de 2014! É a percussão brasileira nos estádios!"

