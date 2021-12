Volante Vidal é operado e preocupa Chile antes da Copa

Faltando cinco semanas para o início da Copa do Mundo, o técnico do Chile, Jorge Sampaoli, ganhou um forte motivo para se preocupar. O volante Arturo Vidal, um dos principais jogadores da seleção sul-americana, será submetido a uma cirurgia no joelho direito nesta quarta-feira, 7.

Vidal passará por uma artroscopia no menisco lateral direito depois de se consultar em uma clínica de Barcelona, nesta terça. Os médicos da seleção chilena acompanharam o atendimento e devem assistir ao procedimento desta quarta. A Juventus, clube de Vidal, não informou o tempo de recuperação do atleta.

O volante terá pouco tempo de reabilitação. Depois da operação, faltarão apenas 37 dias para a estreia do Chile na Copa. A seleção sul-americana vai enfrentar a Austrália no dia 13 de junho. Na sequência, terá pela frente Espanha, atual campeã, e Holanda, derrotada pelos espanhóis na última final.

Vidal será operado apenas três dias depois do tricampeonato italiano conquistado pela Juventus no fim de semana.

