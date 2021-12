'Vocês vão ter que me engolir', diz Zagallo após alta

Após ter alta do Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, devido a uma infecção na coluna, Mário Jorge Lobo Zagallo demonstrou boa disposição e repetiu seu famoso bordão nesta sexta-feira. "Vocês vão ter que me engolir", afirmou o tetracampeão mundial, depois de acenar para os repórteres de dentro do carro.

Ele está autorizado a assistir à partida de abertura da Copa do Mundo entre Brasil e Croácia, dia 12, em São Paulo. A Fifa disponibilizou um avião para conduzir Zagallo a todos os jogos da seleção brasileira durante o Mundial.

"Ele está bem, mas vai continuar o tratamento em casa com dois antibióticos, porque a bactéria causadora da infecção ainda não foi identificada", disse Mário Zagallo, filho e assessor do ex-jogador e ex-técnico da seleção brasileira. "Os médicos só pediram que um enfermeiro acompanhasse o meu pai. Agora estamos aguardando a Fifa liberar a presença desse enfermeiro também", declarou.

Campeão do mundo como jogador em 1958 e 1962, Zagallo também levantou a taça como treinador em 1970, no tricampeonato mundial do Brasil, e esteve na campanha do tetra, em 1994, como auxiliar técnico de Carlos Alberto Parreira. Zagallo ainda foi vice-campeão mundial como treinador da seleção brasileira, em 1998, na França.

adblock ativo