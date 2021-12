Vizinho da Fonte inicia poupança para ver jogo em 2014

A poupança já começou. A meta é a Copa do Mundo de 2014. O estímulo, a das Confederações 2013. É assim que está Antonio Carlos Freitas, um dos "vizinhos pobres"da quase bilionária Fonte Nova. Sua residência fica de frente para o estádio.

Funcionário público, pai de um garoto de oito anos e casado com uma dona de casa, Antônio Carlos é fã de futebol. Porém, mesmo com a moradia privilegiada, não foi a nenhum jogo da Copa das Confederações.

Nas últimas semanas, ele se empolgou. Mas, para ir à Fonte, precisava de uma poupança. Seu salário é na casa de R$ 1 mil. Ou seja, se levasse esposa e filho ao estádio, mesmo pelo ingresso mais barato (R$ 57), o gasto seria superior a 15% da renda mensal da família.

"Caramba, se eu tivesse juntado uma grana... Poderia ter ido a um desses jogos. Por isso, vou começar a juntar dinheiro desde já para levar minha família a um jogo da Copa", planeja o funcionário público.

"Estava conformado em não ir aos jogos. Mas, foi só ver todo esse clima para bater o arrependimento de não ter juntado dinheiro", dizia, olhando a Fonte Nova momentos antes de o jogo de ontem começar.

No dia de Uruguai x Nigéria, ele recebeu um grupo de torcedores uruguaios em sua casa antes da partida. Já ontem, Antônio Carlos e família acompanharam o jogo com os olhos na TV e os ouvidos no estádio. Fatos que aumentaram o desejo de ver, in loco, um duelo entre seleções de ponta.



"Aí, meu filho fica aqui me pedindo para levá-lo a um jogo. Na Copa, será um sacrifício que vai valer a pena", finalizou.

