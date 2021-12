Visita de Dilma a Roma adia inauguração da Fonte Nova

A inauguração da Arena Fonte Nova, antes prevista para acontecer na próxima segunda-feira, 18, teve que ser cancelada nesta quinta-feira, 14, diante do anúncio de que a presidente Dilma Rousseff não poderá comparecer à capital baiana.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do Estado da Bahia (Secom), Dilma viajará a Roma, para acompanhar a missa de posse do Papa Francisco, que ocorrerá às 5h30 da terça, 19.

Com isso, enquanto ainda não há uma definição sobre se Dilma ainda dará o pontapé inicial da nova Fonte, a Secom confirma apenas que estão mantidas as festividades do dia 7 de abril, ocasião em que a nova praça esportiva receberá um Ba-Vi válido pelo Campeonato Baiano.

Em Salvador, Dilma estava destinada a promover a inauguração de mais um estádio da Copa do Mundo, assim como já fizera no Castelão, em Fortaleza, e no Mineirão, em Belo Horizonte.

