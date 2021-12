Um vídeo feito pela fornecedora de material esportivo da Seleção do Uruguai está fazendo sucesso nas redes sociais.

Na propaganda feita para celebrar a classificação para a Copa do Mundo, conquistada pelos uruguaios na repescagem contra a Jordânia, um fantasma vestido com a cor da 'Celeste Olímpica' passeia por diversos pontos do Rio de Janeiro, assustando os moradores brasileiros.

O 'fantasma de 50' é uma alusão ao título mundial conquistado pelo Uruguai na primeira Copa do Mundo realizada no Brasil, em 1950, quando venceram a seleção brasileira por 2 a 1 na final em pleno Maracanã, fato eternizado como o 'Maracanazo'.

Veja o vídeo 'El Fantasma del 50 ya está en Brasil':

Da Redação Vídeo mostra Uruguai como "fantasma de 50" no Brasil

adblock ativo