A Fifa divulgou nesta terça-feira, 1º, um vídeo que mostra testes feitos no programa de tecnologia que alerta quando a bola ultrapassa a linha do gol. O sistema será usado na Arena Fonte Nova, em Salvador, e nos demais estádios da Copa do Mundo de 2014.

Um chip instalado na bola emite um alerta instantâneo, assim que ela ultrapassa a linha do gol, aos árbitros e assistentes, que recebem a mensagem no relógio. A tecnologia foi desenvolvida para evitar erros que possam comprometer o resultado final das partidas.

Confira o vídeo:

Da Redação Vídeo mostra testes em tecnologia que emite alerta sobre gol

