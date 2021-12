Vídeo aponta suspeita e diz que sorteio foi manipulado

Um vídeo postado no You Tube levanta suspeitas sobre a forma como foi conduzido o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo, realizado na última sexta-feira, 6, na Costa do Sauipe, na Bahia.

Segundo o vídeo, que tem legendas em espanhol e mais de 2 milhões de visualizações, o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, teria trocado os papéis com o nome de cada seleção por um nome pré-determinado.

A mudança seria logo após Valcke abrir a bolinha do sorteio, abaixando as mãos para trás da bancada, antes de mostrar ao público qual o nome da Seleção escolhida.

O vídeo ainda aborda outros pontos para tentar comprovar sua teoria: a bolinha do Brasil, anteriormente já determinado como cabeça de chave do Grupo A, é aberta e tem o papel retirado para que todos possam ver; já as outras bolinhas seriam trocadas por Valcke atrás da bancada.

Outra 'comprovação' é que os papéis escolhidos por Fernanda Lima, que decidiam as posições dos times no grupo, voltam a se enrolar quando a apresentadora solta uma das pontas, enquanto os papéis de Valcke permanecem abertos - o que seria um indício que Valcke não estaria mostrando o papel que estava dentro da bolinha.

Veja o vídeo que aponta suspeita no sorteio da Copa:

Da Redação

