Vice-prefeita garante prazo de entrega do Itaquerão

Três dias depois da terceira morte nas obras do Itaquerão, a vice-prefeita de São Paulo e coordenadora da secretaria da Copa do Mundo, Nádia Campeão, reiterou nesta terça-feira, 1º, que o prazo de conclusão do estádio está mantido para "meados de abril". A montagem das arquibancadas provisórias foi suspensa na segunda-feira por prazo indeterminado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo.

"É um trabalho relativamente simples, não é uma situação complexa e estava em um bom ritmo. Mesmo que se pare alguns dias para ajustar procedimentos recomendados, não deve alterar o cronograma final", disse a vice-prefeita, em entrevista à Rádio Estadão.

A coordenadora acredita que a paralisação do setor onde o operário Fábio Hamilton da Cruz caiu de uma altura de oito metros não deve se estender. Estão sendo instaladas proteções contra queda de operários que atuam em locais altos. "Não parece nada muito complexo, não acreditamos que fique muito tempo paralisado. A pior coisa é que o acidente teve uma morte. Isso deixa todo mundo abalado", disse.

Nádia também confirmou as datas de entrega das obras no entorno do estádio. Segundo a vice-prefeita, as principais intervenções serão concluídas ainda este mês. No total, o espaço tem cinco obras viárias, além de trabalhos em espaços públicos, como uma praça que estará localizada em frente ao estádio.

Já as alças de ligação entre as avenidas Jacu Pêssego e a Radial Leste serão concluídas, de acordo com a coordenadora, em junho ou julho. A prefeitura espera que grande parte do público chegue ao Itaquerão pelo metrô. Para isso, um trem expresso sairá da Estação Luz e levará os espectadores sem paradas até Itaquera.

A estádio será palco de seis partidas da Copa do Mundo. Além da abertura da competição, no dia 12 de junho, entre Brasil e Croácia, o Itaquerão receberá três partidas da primeira fase, um confronto das oitavas de final e uma das semifinais do Mundial.

adblock ativo