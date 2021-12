Viaduto da Fonte Nova "trinca" e precisa ser escorado

A uma semana de receber a primeira das três partidas que sediará na Copa das Confederações - o duelo entre Nigéria e Uruguai, dia 20 -, a Arena Fonte Nova corre contra o tempo para resolver algumas falhas. Agora surgiu um problema estrutural no viaduto de saída do estacionamento da praça esportiva, no setor leste da arena.

Segundo funcionários da empresa Top Engenharia - contratada exclusivamente para o conserto da obra -, a conclusão está estimada para sábado. Até lá, o viaduto foi escorado com andaimes.

De acordo com o engenheiro da Defesa Civil de Salvador (Codesal) Miguel Bastos, que esteve no local na última terça-feira, a estrutura do viaduto (de saída) trincou logo após ser liberada para o uso.

As causas teriam sido a curvatura da obra, além, é claro, do intenso tráfego de veículos pesados no local durante a construção da arena.

Segundo Bastos, não há maior temor, já que o problema está sendo solucionado com a criação de um "reforço estrutural no meio da curvatura".

Previstos para serem entregues antes da inauguração da Fonte (7 de abril), os dois viadutos - um de entrada e outro de saída -, só ficaram prontos no início do mês de maio.

No final da tarde desta quarta-feira, 12, a arena ganhou outro banner com o logotipo da Copa das Confederações. Desta vez, instalado no lado do Dique do Tororó. Na mesma região, funcionários da prefeitura trabalham na requalificação das calçadas.

