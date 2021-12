Vexame na Copa do Mundo pode desvalorizar passe de jogadores

O atacante Fred foi criticado desde o início do Mundial. Na Copa das Confederações, ele passou situação semelhante, mas seu desempenho melhorou a partir do terceiro gol e ele se consagrou ao balançar a rede adversária cinco vezes. O "raio" não caiu pela segunda vez e o atleta do Fluminense não emplacou e chegou a reta final da Copa do Mundo com apenas um gol.

O resultado é considerado o pior entre os centroavantes da Seleção Brasileira e rendeu o apelido de cone para Fred. Após a goleada da Alemanha no Brasil, o camisa 9 disse que não se incomoda com os questionamentos, mas sua má fase pode refletir na sua carreira, de acordo com especialistas.

Fred, que não deu nenhuma assistência ou arrancada durante o Mundial, está em fase de negociação com o Fluminense. Antes da Copa, ele imaginava com a sonhada conquista do hexa poderia ajudá-lo na conversa com o time brasileiro ou até mesmo abrir portas no futebol estrangeiro.

O atacante, que atualmente recebe R$ 900 mil, 80% pago pela Unimed, quer um salário superior a um milhão e um contrato até o fim de 2018, quando ele terá 33 anos. Nos bastidores do Fluminense, fala-se que a proposta não era bem aceita pela diretoria, por conta da idade do atleta e histórico de lesões. Com a má fase na Copa, Fred deve enfrentar mais dificuldade em emplacar o reajuste salarial.

Mas Fred não deve ser o único afetado. Outros integrantes da equipe de Felipão, avaliada pelo site especializado Transfermarkt em cerca de R$ 1,4 bilhão, também devem se prejudicar com a derrota do Brasil. Nos bastidores do futebol, fala-se que o lateral Daniel Alves, por exemplo, pode deixar o Barcelona. Mas sua atuação questionada no Mundial, pode atrapalhar futuras negociações. O mesmo pode acontecer com Paulinho, que está em baixa no Tottenham, da Inglaterra.

