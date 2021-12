Versão mais leve da caxirola pode ser liberada na Copa

Os fabricantes da caxirola ainda lutam nos bastidores para a liberação do uso do instrumento durante a Copa das Confederações e Copa do Mundo no Brasil. Nesta quarta-feira, 29, será apresentada uma nova versão do objeto, mais leve, menos rígida e mais flexível, segundo matéria publicada pelo site UOL. Esta é uma tentativa de reverter o parecer negativo ao seu uso dentro dos estádios brasileiros durante os eventos futebolísticos.

Criada pelo músico baiano Carlinhos Brown e produzida pela empresa norte-americana The Market Store, a caxirola foi inicialmente proibida na Copa das Confederações após o incidente ocorrido na Arena Fonte Nova no dia 28 de abril, quando torcedores do Bahia atiraram o instrumento no gramado em represália ao péssimo momento vivido pelo tricolor baiano. Nesta partida, cerca de 50 mil instrumentos foram distribuídos aos torcedores presentes ao jogo.

Após a 'revolta das caxirolas', como ficou conhecido o protesto da torcida do Bahia, o chefe de segurança do COL (Comitê Organizador Local da Copa), Hilário Medeiros, informou na última segunda-feira, 27, que a caxirola estaria proibida durante a Copa das Confederações.

Entretanto, mesmo após o pronunciamento de Medeiros, tanto o ministério dos esportes, quanto a empresa responsável pelo produto, negaram que o instrumento esteja proibido. Segundo nota do Ministério do Esporte para o UOL, "ainda não há posição oficial do governo federal sobre a proibição da caxirola. Há um posicionamento preliminar da Secretaria Especial de Segurança para Grandes Eventos (Sesge), que será discutido na próxima quarta-feira em reunião com as áreas envolvidas".

Já a The Marketing Store afirmou, por meio de nota para toda a imprensa, que o governo federal ainda estaria discutindo sobre sua liberação. "A The Marketing Store, empresa viabilizadora da Caxirola - projeto chancelado pelo Ministério do Esporte e produto oficial da Fifa -, informa que a empresa e o governo federal estão discutindo e analisando resolução que possibilita e permite a presença do instrumento nos estádios durante a Copa das Confederações. Portanto, ainda não há uma posição definitiva sobre o tema. Vale reforçar que nenhuma decisão que venha a ser tomada retira do produto sua estratégia de distribuição, uma vez que a Caxirola será comercializada nas lojas oficiais da FIFA e no varejo."

Um dos argumentos para a liberação da caxirola é a redução no seu peso, que deve passar de 90 para 78 gramas. Outra mudança é que os os anéis laterais do chocalho passarão a ser mais flexíveis. As modificações tem o objetivo de tornar menos danoso o choque do instrumento caso seja atirada dentro do campo.

A intenção é que sejam produzidas até 50 milhões de caxirolas até o início da Copa de 2014. A The Marketing Store garante que serão fabricados, pelo menos, 10 milhões de unidades do instrumento. O produto deve chegar às lojas na primeira semana de junho sob o valor de R$ 29,90.

adblock ativo