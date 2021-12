Venda de ingressos para Copa começa com falha em sistema

A Fifa deu início, em seu site oficial, a venda de ingressos para os jogos da Copa do Mundo que será disputada no Brasil em 2014. O acesso para os torcedores comprarem os ingressos foi liberado às 7h da manhã (horário de Brasília).

Os primeiros interessados em comprar as entradas para o Mundial encontram problemas para acessar o site devido à alta procura, além do bloqueio para a compra dos pacotes de ingressos para sedes específicas como Belo Horizonte, Brasília, Manaus e Porto Alegre, segundo o portal UOL. No momento da publicação desta matéria, o site não apresentava mais esta falha.

A primeira fase de venda de ingressos vai até o dia 10 de outubro. Neste período, os torcedores se cadastram para os jogos que têm interesse em comprar os ingressos.

Caso a procura seja maior que o número de ingressos disponíveis, haverá um sorteio para escolher quem poderá comprar as entradas. Os valores serão cobrados no cartão de crédito dos torcedores no mês de novembro. No ato da compra, é possível escolher para que os ingressos sejam entregues em domicílio, mediante pagamento de taxa de entrega.

A segunda fase começa no dia 8 de dezembro e vai até o dia 30 de janeiro de 2014. Haverá também uma terceira fase, entre os dias 26 de fevereiro e 1º de abril do próximo ano. Em todas estas três fases não importa a ordem de solicitação dos ingressos. Apenas na fase final, a partir do dia 15 de abril, os ingressos serão vendidos em ordem de solicitação.

Veja mapa com a divisão dos setores da venda de ingressos para a Copa no Brasil:

