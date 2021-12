Veja a carta que Felipão escreveu antes da final

Dez horas antes da final contra a Espanha, na manhã de domingo, 30, o técnico Luiz Felipe Scolari deixou para cada um dos 23 jogadores da seleção, por baixo da porta dos quartos, uma carta de duas páginas. O texto tinha caráter motivador e cobrava, logo cedo, a vitória na decisão.

A carta, com o título "Um dia num instante", abria citando Walt Disney e incluía frase do líder americano Martin Luther King. Uma palavra permeava todo o texto - vencer - que Felipão escreveu oito vezes, era premonitória do que viria acontecer algumas horas depois: Brasil 3 x 0 Espanha.

Veja a carta:

