Da Redação Vaza na internet vídeo pirata do clipe da música da Copa

O internauta Rafael Ferreira publicou em sua conta no YouTube um vídeo feito durante a gravação do clipe de 'We Are One (Ola Ola)', com Jennifer Lopez, Claudia Leitte e Pitbull. O material foi gravado às escondidas durante as filmagens na Flórida, mas serve como prévia da música tema da Copa do Mundo 2014. Tem pouco mais de dois minutos e já foi visto por mais de 42 mil pessoas.

