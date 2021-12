Vanden Borre é cortado por fratura, mas permanece com elenco

O lateral-direito Anthony Vanden Borre está fora da disputa do Mundial. O jogador foi cortado após a comissão médica belga diagnosticar uma fratura na fíbula, sofrida durante o jogo contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, 27.

O técnico Marc Wilmots, por meio de sua conta no Twitter, comunicou a ausência do jogador, mas fez questão de garantir sua presença com o restante da equipe até o fim da competição.

- Marc Wilmots (@WilmotsMarc) 27 junho 2014

Com Vanden Borre já fora dos planos, Wilmots ainda tem dúvidas para escalar a equipe que vai a campo nas oitavas de final. Os zagueiros Vermaelen, Ciman e Kompany ainda não estão relacionados para a partida, já que se recuperam de lesão. O último, inclusive, é capitão da equipe e não atuou diante da Coreia do Sul, no último jogo da fase de grupos, vencido por 1 a 0.

A Arena Fonte Nova, palco de goleadas durante a fase de grupos - como a vitória da Alemanha sobre Portugal por 4 a 0 e o massacre holandês sobre a Espanha por 5 a 1 - pode presenciar a redenção da Bélgica em Copas do Mundo, já que a seleção foi eliminada justamente nas oitavas de final em sua última participação, no ano de 2002.

Classificada em primeiro lugar no Grupo H, com 100% de aproveitamento, os belgas enfrentam a seleção dos Estados Unidos na busca por uma classificação às quartas de final, a partir das 17 horas (de Brasília) de terça-feira.

