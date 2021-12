Van Gaal garante Van Persie na semifinal: 'Meu capitão joga'

A Holanda enfrenta contratempos na véspera da semifinal da Copa do Mundo com a Argentina, marcada para as 17h desta quarta-feira, 9, na Arena Corinthians, em São Paulo. Além de limitações físicas de alguns dos seus atletas, o técnico Louis van Gaal foi surpreendido por um transtorno estomacal do seu capitão e grande líder, Robin van Persie.

Por conta disso, o atacante do Manchester United (ING) trabalhou separadamente do elenco no fim da manhã desta terça, quando a Laranja treinou no Pacaembu na véspera da partida, e a imprensa teve acesso à atividade por cerca de 30 minutos.

"Ele teve alguns problemas estomacais, então é melhor para ele não treinar, porque senão o caso dele poderia piorar. Van Persie é o nosso capitão, portanto, só por esse cargo, ele é muito importante. Meu capitão sempre vai jogar, mas é claro que ele tem estar em boas condições. Janmaat (lateral-direito reserva) também enfrenta o mesmo problema", declarou o treinador nesta tarde, em entrevista coletiva obrigatória da Fifa no palco do confronto.

Ao menos outros três atletas têm limitações físicas. O volante De Guzmán, que até agora só participou da estreia contra a Espanha, voltou a trabalhar com o grupo no último domingo.

O zagueiro Vlaar, que atuou todos os 480 minutos pela Holanda durante esta Copa, havia sido visto com uma proteção no joelho esquerdo no hotel em que a Holanda estava hospedada no Rio de Janeiro. Ele sentiu dores na região no duelo das quartas de final contra a Costa Rica. Por isso, tornou-se dúvida.

Já o volante De Jong, com um estiramento na virilha direita desde as oitavas de final contra o México, participou da atividade desta manhã, mas não tem a sua participação no jogo confirmada.

"Ele tentou, mas vamos ver como ficarão as coisas amanhã (quarta). Tenho que ver qual vai ser a resposta dele até amanhã. Se a resposta for boa e permita que ele jogue, será um milagre", avaliou Van Gaal, sem antecipar os 11 iniciais para o duelo com os hermanos.

