Van Gaal convoca 20 jogadores para treinos da Holanda

O técnico da seleção da Holanda, Louis van Gaal, divulgou nesta segunda-feira, 5, uma pré-lista de jogadores convocados visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. A relação de 20 nomes conta apenas com atletas no futebol holandês, que vão realizar um período de três dias de treinamentos em Hoenderloo a partir desta quarta.

Assim, a lista não inclui nomes certos da Holanda para a disputa da Copa do Mundo, como Arjen Robben, do Bayern de Munique, e Robin van Persie, do Manchester United. E a convocação divulgada por Van Gaal tem três novatos: Luc Castaignos, do Twente, e

Terence Kongolo e Jurgen Locadia, ambos do Feyenoord.

A lista foi dominada por jogadores dos três principais clubes do futebol holandês. O Feyenoord lidera, com sete nomes chamados, um a mais do que o PSV Eindhoven. Já o Ajax, atual tetracampeão holandês, teve cinco nomes chamados, incluindo o lateral-esquerdo Daley Blind, filho do ex-zagueiro Danny Blind, que defendeu a Holanda nas Copas de 1990 e 1994.

O segundo período de treinamentos será realizado a partir de domingo, quando Van Gaal espera poder contar com jogadores que atuam fora da Holanda. A expectativa é para que umas lista preliminar de 30 nomes chamados para a Copa seja anunciada após esse período.

Depois, a Holanda voltará a treinar, a partir de 15 de maio, para o amistoso contra o Equador, marcado para o dia 17, em Amsterdã. A equipe também vai enfrentar Gana, em Roterdã, em amistoso em 31 de maio. No dia 2 de junho, então, Van Gaal pretende anunciar a lista de 23 nomes para a Copa do Mundo.

A seleção holandesa ainda fará um amistoso em casa, na cidade de Amsterdã, diante de País de Gales. A equipe vai ficar concentrada no Rio durante a Copa do Mundo e estreará no torneio no dia 13 de junho diante da Espanha, na Fonte Nova. Os outros adversários pelo Grupo B serão a Austrália (dia 18, no Beira-Rio) e o Chile (dia 23, no Itaquerão).

