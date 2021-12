Valcke é internado em hospital do Rio com infecção

Depois das visitas nos últimos dias a Belo Horizonte e Porto Alegre, o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, está internado no Rio com uma infecção. Ele cancelou sua participação em dois eventos dos quais participaria nesta quinta-feira, ambos no Rio, entre eles uma reunião do Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014.

No lançamento da pedra fundamental do hotel que receberá jornalistas do mundo inteiro durante a Copa, nesta manhã, Valcke foi representado pelo diretor de marketing da Fifa, Thierry Weil. "A pessoa que deveria estar aqui é o Jérôme. Mas ele está no hospital com uma infecção. Está bem, mas deve ficar em observação por 2 ou 3 dias", afirmou.

A assessoria de imprensa do COL apenas confirmou que o hospital fica no Rio - não quis revelar o nome - e que o secretário-geral da Fifa foi internado na quarta-feira. O COL também não revelou qual é a infecção de Valcke.

