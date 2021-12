Valcke destaca que só Brasília tem estádio 'incompleto'

Os atrasos na preparação para a Copa das Confederações ainda preocupam o secretário-geral da Fifa, Jerôme Valcke. Nesta sexta-feira, o dirigente se mostrou incomodado com o trabalho "tardio" em Brasília, única cidade-sede cujo estádio ainda está "incompleto" faltando pouco mais de um mês para a abertura da competição, em 15 de junho. O Estádio Nacional de Brasília receberá justamente o primeiro jogo do torneio.

"O único estádio ainda incompleto é o de Brasília", ressaltou o secretário-geral, que tentou evitar críticas diretas à organização local. "Notícias animadoras da capital brasileira chegaram até mim. O local que receberá a partida de abertura está ganhando forma e organizará o primeiro evento-teste no próximo dia 18 de maio. Isto é bastante tardio, mas fundamental".

Valcke também citou atraso na instalação de estruturas temporárias que vão dar suporte ao evento em Brasília. "A montagem de instalações temporárias - como os centros de imprensa dos estádios, as tribunas de imprensa, as áreas de hospitalidade e os centros de ingressos e de credenciamento - também já começaram em todas as sedes, com exceção de Brasília", apontou.

O secretário lamentou que Brasília só ficará em condições de receber a Copa das Confederações depois que a Fifa fez "concessões" à capital. E frisou que não repetirá estas exceções durante os preparativos para a Copa do Mundo do próximo ano.

"Com o esforço conjunto de todas as partes, estaremos dentro do prazo, mas naturalmente com algumas concessões em relação à realização do evento - algo que não podemos permitir para a Copa do Mundo da FIFA. É por isso que eu repito novamente: a finalização das demais sedes do Mundial tem um prazo estrito, que é dezembro de 2013", destacou.

Para evitar novas preocupações, Valcke avisou que retomará as visitas às sedes do Mundial daqui a dez dias. A primeira parada será no dia 13, em Natal, que não sediará jogos da competição do próximo mês. "A Copa das Confederações pode estar despontando, mas os preparativos para a Copa do Mundo têm de continuar no mesmo ritmo".

Dois dias depois, ele vai inspecionar o Maracanã, que, ao lado do Estádio Nacional de Brasília, foi a sede com os maiores atrasos. "Depois de ver fotografias incríveis, lamentei muito não ter podido estar presente à reabertura do Maracanã no sábado passado, principalmente quando Bebeto, Ronaldo e os outros ex-jogadores deram um verdadeiro prêmio aos trabalhadores das obras e a suas famílias. Estou muito entusiasmado com a ideia de voltar a esse emblemático estádio", afirmou.

ARBITRAGEM - Valcke anunciou nesta sexta que os futuros juízes da Copa das Confederações serão confirmados no mesmo dia da visita à Natal. Para a Copa do Mundo, os trios de árbitros e assistentes ainda não têm prazo para serem conhecidos. Entre 25 e 30 deste mês, os 52 trios candidatos a apitar na Copa vão se reunir no Rio de Janeiro para participarem de um seminário preparatório.

