Uruguai vence a Nigéria em estreia de Salvador

Na noite desta quinta-feira, 20, a bola rolou pela primeira vez em Salvador pela Copa das Confederações: duelo entre Nigéria e Uruguai na Arena Fonte Nova. A seleção celeste venceu por 2 a 1.

Pouco mais de 26 mil torcedores estiveram presentes na Arena; a maioria se manifestou a favor da Nigéria. A seleção africana até foi no embalo da torcida baiana, mas não resistiu à força do time uruguaio e sucumbiu pela primeira vez no torneio internacional.

O time celeste começou melhor: Lugano aproveitou falha da defesa africana e abriu o placar logo aos 18 minutos. Com o tento sofrido, a Nigéria acordou e foi para cima do adversário.

Aos 36 minutos da etapa inaugural, Mikel fez uma bela jogada individual na grande área e empatou o certame.

No segundo tempo, o Uruguai adotou uma postura mais ofensiva e não demorou a voltar à frente do placar: Forlán fez um golaço aos cinco minutos e deu números finais à partida.

Com o triunfo, o Uruguai somou os seus primeiros três pontos e deixou a briga acirrada no Grupo B da Copa das Confederações: atrás da Espanha, líder com seis pontos, o time celeste briga pelo segundo lugar com a própria Nigéria.

Na próxima rodada, a última da fase de classificação, a Nigéria jogará contra a Espanha e o Uruguai pegará o Taiti. As partidas serão disputadas no próximo domingo, 23.

A capital baiana volta a receber outro jogo da Copa das Confederações no próximo sábado, 22: o duelo entre Brasil e Itália, pelo Grupo A. A Arena Fonte Nova será palco também da disputa do terceiro lugar, no dia 30 de junho.

