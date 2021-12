Uruguai tenta fazer obrigação contra Costa Rica

O Grupo D da Copa do Mundo, apontado como o da "morte", tem apenas um azarão, a frágil Costa Rica. Ganhar dela é uma espécie de obrigação para Itália, Inglaterra e Uruguai, os demais integrantes da chave, caso queiram mesmo chegar às oitavas de final. Com essa responsabilidade, a Celeste estreia diante dos costarriquenhos neste sábado, 14, às 16h(de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Óscar Tabárez, técnico do Uruguai, reconhece que a responsabilidade de seus comandados realmente é muito grande, mas faz um alerta aos torcedores que possam estar esperando um confronto tranquilo para os uruguaios. "A Costa Rica com toda a certeza não vai ser um adversário fácil de superarmos. Isso sem falar que qualquer confronto em estreias é sempre muito complicado. Portanto, não estamos eufóricos ou contando com os três pontos antes do tempo", disse Tabárez.

A cautela uruguaia faz um certo sentido, pois a Costa Rica planeja surpreender e dar o troco no Uruguai, que a eliminou na fase de repescagem para a Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul. "Aquele jogo realmente ficou no imaginário dos torcedores da Costa Rica e eles falam bastante de terem perdido a vaga na Copa do Mundo da África do Sul. Mas logicamente que o clima hoje é outro e vingança é uma palavra que é muito forte e nunca deve ser usado dentro do esporte. Mas realmente será muito gostoso poder surpreender nesta estreia", afirmou o técnico da Costa Rica, Jorge Luis Pinto.

Os uruguaios, por sua vez, preferem focar nos aspectos táticos. "Acreditamos que a Costa Rica vem fechada, tentando sair na base dos contra-ataques. Portanto, vamos precisar de cautela no toque de bola para não permitirmos que o adversário use as armas que deseja", disse o goleiro Fernando Muslera. A grande expectativa em termos da escalação no Uruguai girava em torno do aproveitamento do atacante Luis Suárez, se recuperando de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo. O jogador, porém, será preservado para os duelos contra Inglaterra e Itália.

Assim, o ataque será composto por Diego Forlán e Edinson Cavani. No meio-de-campo, o volante Christian Stuani ganhou a disputa particular com Gastón Ramírez e será titular. Pelo lado da Costa Rica, Pinto tem três dúvidas de ordem tática. Na defesa, Roy Miller disputa posição com Oscar Duarte. O meio-de-campo, porém, guarda as maiores indefinições. José Miguel Cubero e Yelstin Tejeda disputam posição, enquanto que Cristian Bolaños pode recuperar a posição perdida para Marco Ureña nos amistosos pré-Copa.

