Uruguai sugere vacina, água na garrafa e sexo seguro na Copa

As autoridades uruguaias recomendaram aos seus cidadãos que viajarem ao Brasil para a Copa do Mundo a vacinarem-se contra o sarampo e a gripe, beber água engarrafada e praticar sexo seguro, informaram fontes oficiais neste sábado, 10.

Os conselhos foram dados pelas ministras de Saúde Pública, Susana Muñiz, e de Turismo e Esporte, Liliam Kechichián, e têm como objetivo prevenir doenças aos milhares de uruguaios que visitarão o Brasil para torcer pela 'Celeste', atual campeã da Copa América.

Susana destacou que 19 dos 32 países que participarão do Mundial registraram casos de sarampo nos últimos meses e recomendou a vacina contra a doença para evitar possíveis contágios.

Além disso, as autoridades sugeriram a quem for ao Brasil que beba somente água engarrafada, lave frequentemente as mãos e não consuma alimentos elaborados nas ruas.

Também recomenda-se o uso de preservativo nas relações sexuais, beber muita água para evitar desidratação nas áreas de altas temperaturas e respeitar as normas de trânsito para quem for dirigir no país.

A seleção uruguaia é cabeça de chave do Grupo D e enfrentará na primeira fase a Costa Rica, em Fortaleza, no dia 14 de junho, a Inglaterra, em São Paulo, no dia 19, e a Itália, em Natal, no dia 24.

