Uruguai fecha último treino antes de embate com Itália

O Uruguai manteve a estratégia de esconder o jogo no último treino realizado em Sete Lagoas antes do embarque para Natal, local da partida decisiva contra a Itália. Na manhã deste domingo, 22, o técnico Oscar Tabárez não permitiu que a imprensa acompanhasse sequer os primeiros minutos da atividade que comandou na Arena do Jacaré.

Uma possível mudança em relação ao time que venceu a Inglaterra na última quinta-feira é a volta de Maxi Pereira, que cumpriu suspensão, à lateral-direita. O zagueiro Diego Lugano, que não jogou por causa de uma inflamação no joelhou esquerdo, deve permanecer fora da equipe.

"Para mim, titularidade é uma oportunidade que se dá ao jogador para defendê-la dentro de campo. (Maxi Pereira) é um jogador que está no DNA da seleção e sua presença não depende da expulsão", afirmou Tabárez em entrevista concedida no último sábado.

O Uruguai deve jogar sua sobrevivência na Copa do Mundo com: Muslera; Maxi Pereira (Álvaro Pereira); Godín, Giménez e Cáceres; Arévalo Ríos, Álvaro González, Lodeiro e Cristian Rodríguez; Cavani e Suárez.

Os uruguaios embarcam para a capital potiguar ainda neste domingo. Na segunda, 23, a Celeste faz o reconhecimento do gramado da Arena das Dunas. A partida contra a Itália, válida pela última rodada do Grupo D, será disputada às 13 horas (de Brasília) de terça, 24. Para avançar às oitavas, o Uruguai precisa vencer.

