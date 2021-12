Uruguai e Inglaterra jogam a vida e a honra nesta quinta

Duas campeãs mundiais entrarão em campo nesta quinta-feira, 19, às 16h (de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo (SP), para jogarem a vida e a honra na Copa do Mundo de 2014. Uruguai e Inglaterra, derrotados na estreia, sabem que apenas a vitória interessa e um novo tropeço deverá custar uma eliminação precoce e alguns meses de críticas pesadas. O peso de sair agora do Mundial trerá grande impacto.

Os ingleses estão pressionados porque não ganham nada desde o Mundial de 1966. Já a Celeste carrega o peso de reviver o Fantasma do Maracanazo na Copa do Mundo de 1950, quando derrotou a Seleção Brasileira e conquistou o bicampeonato mundial. Na estreia a Inglaterra perdeu de 2 a 1 para a Itália, resultado que poderia ser considerado normal, se não fosse a necessidade de se ganhar em um grupo com três campeões do mundo. Já o Uruguai protagonizou o primeiro vexame do Mundial, caindo por 3 a 1 diante do azarão Costa Rica.

"Sabemos que temos que ganhar da Inglaterra e por isso mesmo não vamos ficar consumindo o que aconteceu diante da Costa Rica. Nossas dificuldades nesta quinta-feira serão enormes, pois nosso adversário também vem de derrota. Porém, se a gente somar os três pontos podemos chegar em boas condições na outra final, na última rodada contra a Itália", disse Óscar Tabárez, técnico do Uruguai.

O comandante da Inglaterra, Roy Hodgson, segue a mesma linha de raciocínio e projeta um triunfo nesta quinta para jogar a sua sorte na última rodada, quando medirá forças com a Costa Rica. "Temos duas decisões pela frente e não basta ganharmos um jogo. As críticas existiram depois do jogo contra a Itália, porém, agora, se ganharmos do Uruguai vamos chegar na rodada final dependendo apenas do nosso resultado e considero isso fantástico em um grupo marcado pelo equilíbrio e pela qualidade das equipes envolvidas", alertou Hodgson.

A partida mexe inclusive com jogadores experientes, que admitem o peso de evitarem a eliminação precoce. "Sabemos que carregamos os sonhos de torcedores que viajaram para nos acompanhar ou que não desgrudam os olhos da televisão na Inglaterra. Eles ficaram chateados pelo que aconteceu contra a Itália. Nós também ficamos e não queremos carregar o peso de uma eliminação precoce", disse o experiente meia Steven Gerrard, Maestro do meio-de-campo da Inglaterra.

Com sentimentos parecidos com os dos ingleses, os uruguaios prometem a raça, típica da Celeste. "Vamos fazer de tudo para ganhar o jogo, nos entregar em campo. Será uma partida de grande nível técnico" disse o atacante Edison Cavani.

Em um cenário desses, o mistério continua sendo a grande arma das duas equipes. No Uruguai o atacante Luis Suárez, recuperado de uma pequena cirurgia no joelho esquerdo, deverá ser titular, depois de ser preservado diante da Costa Rica. Se isso se confirmar, Diego Forlán fica como opção no banco de reservas. O lateral direito Maxi Pereira, que cumpre suspensão por ter sido expulso na Costa Rica, será substituído por Alvaro Pereira, do São Paulo. Assim, Martín Cáceres será improvisado na direita. No meio mudanças drásticas. Walter Gargano e Christian Stuani foram barrados para a entrada de Alvaro Gonzalez e Nicolás Lodeiro, ex-Botafogo e negociado com o Corinthians. Além disso, o zagueiro Diego Lugano foi vetado por conta d edores no joelho. Com isso, o jovem Jose Gimenez vai começar como titular.

Pelo lado da Inglaterra Roy Hodgson chegou a cogitar a barração do experiente atacante Wayne Rooney, que não esteve bem contra os italianos. Porém, a opção para seu lugar é Alex Oxlade-Chamberlain, recuperado de grave lesão no joelho direito e que ainda não suporta noventa minutos. Portanto, este deve acabar sendo utilizado como uma arma para o decorrer do segundo tempo.

Uruguai e Inglaterra se enfrentaram apenas duas vezes em Copas do Mundo. Em 1954 a Celeste eliminou os ingleses com um triunfo por 4 a 2 nas quartas de final. Já em 1966 o encontro marcou a estreia de ambos no Mundial da Inglaterra e o placar acabou empatado sem gols.

