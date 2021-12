Uruguai aposta em descanso para bater Itália em Salvador

A semifinal disputada entre Espanha e Itália na última quinta-feira, 27, em Fortaleza, não agradou aos jogadores do Uruguai apenas pela emoção que o confronto proporcionou em seus 120 minutos de jogo, seguido pela disputa de pênaltis.

O desgaste, emocional e físico, provocado pela duração e tensão do clássico europeu, pode favorecer a seleção celeste na disputa pelo terceiro lugar, que acontece neste domingo, 30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no ingrato horário das 13 horas.

Hospedados na capital baiana desde a noite de quinta, a seleção uruguaia teve um dia tranquilo nesta sexta-feira, 28, saindo do Hotel Deville, em Itapuã, apenas para realizar um treino no estádio de Pituaçu, à tarde. A atividade teve apenas 15 minutos liberados para a imprensa.

Para o atacante Suárez, escolhido para a entrevista do dia ao lado do zagueiro Godín, o descanso maior é um aliado para o Uruguai.

"O desgaste físico conta a nosso favor. O dia a mais que tivemos pra descansar também. Mas a Itália está acostumada a isso. É preciso estar preparado fisicamente para um torneio como este".

Desfalques - A sequência de jogos da Copa das Confederações, com uma média de uma partida a cada três dias, acabou sendo mais desgastante para os italianos. A Azzurra perdeu nada menos que quatro titulares para o último jogo da competição: o zagueiro Barzagli, o lateral Abate, além dos astros do time, o meia Pirlo e o atacante Balotelli. Além de Marchisio, De Rossi e Chielini que serão reavaliados.

Questionado sobre o desfalque de Balotelli, que poderia ter feito a diferença contra a Espanha, Suárez reconhece a perda da Itália, mas diz que o jogo contra os espanhóis é um exemplo da força da Itália.

"Balotelli é um jogador importante, claro, mas a Itália mostrou que poderia chegar a final sem eles. Fizeram uma ótima partida contra a melhor seleção da atualidade".

Eliminatórias - O Uruguai vive uma situação preocupante nas Eliminatórias Sul-américanas para a Copa do Mundo, ocupando o quinto lugar com 16 pontos, empatado com a Venezuela.



Por isso o zagueiro Godín considera que a conquista do terceiro lugar seria um grande estímulo para manter a boa fase nas eliminatórias e garantir uma vaga no Mundial do Brasil em 2014.

"Chegamos bem perto da final e estamos orgulhosos do que fizemos. Agora tem o terceiro lugar e vamos fazer de tudo para ganhar. A partida contra o Peru para nós é uma final e vamos chegar com mais confiança depois destes dias no Brasil".

Jogando pela única seleção a enfrentar Brasil e Espanha na competição, Suárez comentou sobre a esperada decisão da Copa das Confederações. Para o atacante do Liverpool, da Inglaterra, a Espanha é favorita, mas o fator casa do Brasil é muito forte.

"As duas seleções estão mostrando um bom futebol. A Espanha tem o favoritismo porque é a campeã do mundo e está jogando muito bem. Já o Brasil está em um processo com novo técnico, os jogadores ainda estão se conhecendo. Mas o Brasil está em casa e isso tem que contar a favor".

adblock ativo