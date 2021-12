Unaids lança campanha de prevenção ao HIV durante a Copa

O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids) lançou nesta quinta-feira, 5, em parceria com autoridades brasileiras, a campanha "Proteja o gol". O objetivo da iniciativa, associada à proximidade da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, é aumentar a consciência sobre o HIV, mobilizar jovens para o uso de preservativo e ampliar o acesso a tratamentos com antirretrovirais.



A campanha foi lançada nesta quinta-feira, em Salvador, com o slogan "De Soweto a Salvador", para fazer um elo histórico e cultural entre o Brasil e a África do Sul, país-sede da última Copa, quando o Unaids também fez campanha. Atualmente, estima-se que mais de 35,3 milhões de pessoas tenham HIV em todo o mundo. No Brasil, são aproximadamente 718 mil.



"Cerca de 4,6 milhões de jovens entre 15 e 24 anos de idade vivem hoje com o HIV, vários deles não têm acesso ao tratamento, ou sequer conhecem o seu estado sorológico. O diagnóstico e o tratamento precoce são fundamentais para salvar essas vidas", disse o assessor sênior do diretor executivo do Unaids no Brasil, Djibril Diallo.



De acordo com a organização, a associação entre o vírus e o futebol feita pela campanha tem como meta chegar ao público jovem, grupo vulnerável à contaminação.



"Proteja o gol é uma campanha que vai tocar o público jovem para falar de aids e sexualidade sem tabu e de forma positiva", explicou a coordenadora do Unaids no Brasil, Georgiana Braga Orillard.



Por meio do Ministério da Saúde, a campanha irá oferecer testes rápidos e aconselhamento em unidades móveis nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. Entre as açõe sprevistas também estão a distribuição de cerca de 2 milhões de preservativos no próximo ano, o engajamento de esportistas na campanha e atividades artísticas.

