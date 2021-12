Traves e redes são instalados no gramado do Itaquerão

Palco da abertura da Copa do Mundo em 12 de junho, o Itaquerão recebeu, nesta sexta-feira, 14, as traves e as redes que serão utilizadas nas partidas do Mundial, entre elas a de abertura, envolvendo Brasil e Croácia. O estádio está com 97% das obras concluídas, segundo o Corinthians. O clube promete fazer a partida de inauguração por volta de 15 de abril.

Neste sábado, porém, a bola vai rolar pela primeira vez no gramado do novo estádio. Isso porque o elenco profissional do Corinthians vai treinar no Itaquerão, entre 9h e 11h, com presença da imprensa, mas não de torcedores - o clube alega questões de segurança para não abrir os portões da arena, que segue em obras.

Atualmente, cerca de 1.500 operários trabalham no Itaquerão, concentrando-se em serviços de acabamento. O gramado está pronto, assim como os vestiários e a maior parte dos banheiros, camarotes, pisos, paredes e tetos. Dos assentos permanentes, 75% já estão instalados.

De acordo com o ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, responsável no clube pela obra de construção do estádio, o Itaquerão receberá sete ou oito jogos antes da Copa do Mundo, sendo que pelo menos três deles serão considerados eventos-teste pela Fifa.

Segundo Andrés, o estádio estará pronto para receber o Mundial daqui a 30 ou 40 dias. Ainda de acordo com ele, até o fim deste mês, todas as máquinas, como guindastes e empilhadeiras, serão retiradas do local e a área que ainda está em obras será limpa e asfaltada.

Andrés Sanchez afirmou na quarta-feira que pretende inaugurar o estádio por volta do dia 15 de abril, provavelmente com um amistoso entre o time atual e o de veteranos do Corinthians. A Fifa, no entanto, já revelou que espera a conclusão do Itaquerão apenas em maio, depois do atraso provocado pelo acidente em novembro que causou a morte de dois operários.

