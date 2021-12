Transalvador intensifica fiscalização de taxistas na Copa

Nos dias de jogos na Arena Fonte Nova, durante a Copa das Confederações, a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) vai intensificar a fiscalização do serviço prestados por taxistas aos torcedores. O objetivo do órgão municipal é impedir práticas como a recusa de passageiros para corridas curtas e cobranças indevidas.

"Caso a irregularidade seja constatada, o taxista será notificado e o veículo será recolhido ao pátio da Transalvador", afirma o gerente de Táxi da Transalvador, Marcelo Tavares. O passageiro que se sentir lesado deve anotar o alvará do táxi e acionar o órgão através dos números 2109-3679/3641 (Serviço de Atendimento à Comunidade) e 2109-3676 (Setor de Fiscalização da Gerência de Táxi).

Nos dias de jogos, os torcedores contarão com uma frota de 7.266 veículos licenciados, além de 14 pontos nas imediações da Arena Fonte Nova - Vale de Nazaré, Conceição da Praia, Vale dos Barris, Vasco da Gama, Viaduto das Pitangueiras, Terreiro de Jesus, Politeama, Rua da Independência, Carlos Gomes, Rua da Misericórdia, Avenida Bonocô (dois pontos), Rua Djalma Dutra e Rua da Mouraria. Os locais foram selecionados pela Fifa e atendem às especificações e exigências de segurança da entidade para eventos esportivos de grande porte.

O valor da bandeirada é R$ 3,75. A cobrança de bandeira 2 é permitida de segunda a sexta-feira, das 21h às 6h, aos sábados, a partir das 14h, e nos domingos e feriados a qualquer horário. O taxista pode ainda estabelecer a taxa extra em corridas com três ou mais pessoas. Cobrar uma quantia a mais por bagagem é ilegal.

