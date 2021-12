Tragédia causa cancelamento de evento da Fifa em Salvador

Por decisão dos governos federal, estadual e municipal, o evento de contagem regressiva dos 500 dias que faltam para a Copa do Mundo, que seria realizado nesta segunda-feira, 28, em Salvador, foi cancelado por luto à tragédia que deixou 234 mortos em Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul.

Segundo a Prefeitura de Salvador, por meio de nota enviada à imprensa, a capital baiana seria a primeira das sedes brasileiras da Copa a iniciar a contagem. Os dirigentes que trabalham na organização do Mundial e a FIFA, responsável pela competição, ainda não planejaram uma nova data para o evento em Salvador.

Com a tragédia, o governador da Bahia, Jaques Wagner, emitiu nota revelando solidariedade às vítimas. "Baianos, gaúchos e todos os brasileiros se juntam em orações nesse momento de dor profunda que enluta o país", diz Wagner.

