Trabalhadores reclamam de dispensa dentro da Fonte Nova

Um pequeno tumulto, provocado por cerca de 150 funcionários credenciados pela Fifa, está chamando atenção de quem chega à Arena Fonte Nova, em Salvador, para a disputa entre Uruguai e Itália neste domingo, 30, às 13h.

Os trabalhadores, que estão dentro do estádio, reclamam que foram contratados para trabalhar nos bares da Arena e que, após entrar na Fonte Nova, foram informados que não havia mais a necessidade deles no local.

Segundo funcionários ouvidos pelo Portal A TARDE, eles teriam sido contratados pela Casa Dez, que supostamente foi convidada pela empresa internacional Aramark Corporation, para contratar pessoal para atuar nos bares do estádio. Pelo dia trabalhado, eles ganhariam R$ 70. Ninguém da Casa Dez estava na Arena para explicar a situação. Alguns funcionários já tinham trabalhado no jogo contra Brasil e Itália.

Com a confusão, funcionários da Fifa, que não quiseram falar com a reportagem, informaram aos trabalhadores que eles receberiam R$ 40 pelo dia, ao invés dos R$ 70. A informação, no entanto, não foi confirmada pela organização da Fifa no estádio. A redução do valor não agrada aos funcionários, que querem ganhar a quantia integral. Parte dos funcionários recebeu os R$ 40 e saiu do estádio.

Até o momento, o impasse permanece no local, apesar de não ocasionar transtornos para os torcedores que chegam à Fonte Nova neste momento.



* Com informações de Lucas Cunha.

adblock ativo