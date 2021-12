Torre Eiffel fechará no domingo para a final da Copa

A Torre Eiffel, que receberá um telão para exibir a final da Copa do Mundo entre França e Croácia, permanecerá fechada ao público no domingo por motivos de segurança, anunciou nesta quinta-feira a direção do monumento.

"Por motivos de segurança, a polícia de Paris pediu o fechamento da Torre Eiffel", anunciou a Sociedade de Exploração da Torre Eiffel (SETE).

A diretoria do monumento informou que o dinheiro será devolvido em um prazo de dois meses aos turistas que já haviam comprado o ingresso para domingo.

A Torre Eiffel também permanecerá fechada ao público no sábado, 14 de julho, feriado nacional francês.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, anunciou a instalação de um telão na Torre Eiffel, com outros secundários no Campo de Marte.

adblock ativo