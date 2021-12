Torcida portuguesa se prepara para jogo na Arena Fonte Nova

Os torcedores portugueses começam a entrar no clima para a estreia da seleção deles na Copa do Mundo nesta segunda-feira, 16, às 13 horas, contra a Alemanha. O grupo com cerca de 100 pessoas se concentrou no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, de onde seguiu para a Arena Fonte Nova.

Misturados aos portugueses, brasileiros descendentes de Portugal dividem o coração entre as seleções de Cristiano Ronaldo e de Neymar. Mas no jogo de hoje, a torcida é por Portugal. Animados, brasileiros e portugueses cantavam o hino de Portugal e gritavam o nome de Cristiano Ronaldo.

Os turistas alemães que vão assistir o jogo também marcaram um ponto de encontro. O grupo se encontrou no Pelourinho, de onde vão seguiu para a Arena Fonte Novo. A partida começa às 13 horas.

