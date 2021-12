Torcida colombiana monta QG no Recife

Um pequeno apartamento de doutorandos em física pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) tornou-se um quartel-general da torcida colombiana no Recife. É lá que os estudantes Melissa Maldonado, Iván René e Julian Barracan moram há um ano e meio, mas desde o início de junho, o espaço foi transformado em um hotel improvisado para receber familiares que vieram ao Brasil para torcer e aproveitar o clima de Mundial.

E se depender da confiança em James Rodriguez & cia, eles não voltam para casa nem tão cedo. A expectativa deles é de que a Colômbia vença o duelo contra os brasileiros e entre para a história provocando o que eles chamariam de "Castelaço", em alusão ao Maracanaço de 1950.

"Estou seguro de que a Colômbia vai ganhar. Nosso time está melhor que o Brasil, além disso, temos James Rodriguez, o artilheiro e melhor jogador da Copa do Mundo", disse o aposentado Jose Luis Barracan, que veio ao Recife com o filho caçula para visitar o mais velho. Por conta dos custos de deslocamento e do alto preço dos ingressos, a família não conseguiu ir a nenhuma partida da sua seleção, mas foram a quatro jogos na Arena PE para vibrar com as equipes da América Latina como México e Costa Rica.

"Não teve jogo da Colômbia, mas foi muito bom. Achamos que foi muito fácil para os estrangeiros irem até a arena e que o estádio é muito bonito", conta Andrés Barracan. Para torcer pelos colombianos, eles escolheram ver todos dos embates na Fifa Fan Fest, no Cais da Alfândega. A exceção é o duelo de hoje, que será visto em casa.

Apenas um do grupo conseguiu ver de perto a atuação dos colombianos. Ceném Chapete Sandoval esteve no Maracanã e foi testemunha do maior feito do futebol colombiano em Copas do Mundo, a vitória sobre o Uruguai, que valeu a inédita vaga para as quartas de final. "Foi um momento maravilhoso. Senti muito orgulho do meu país e terei história para contar para sempre", comentou Ceném.

