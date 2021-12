Torcida baiana promove 'revolta da cerveja' e rixa Ba-Vi

Os torcedores que compareceram ao jogaço vencido nos pênaltis pela Itália contra o Uruguai neste domingo, 30, em Salvador, fizeram uma bela festa na Arena Fonte Nova na decisão pelo terceiro lugar da Copa das Confederações.

O fato mais peculiar foi a manifestação que ganhou o apelido nas redes sociais de "revolta da cerveja". Nas partidas da Copa das Confederações, a venda de bebida alcoólica só ocorre até os 30 minutos do segundo tempo.

Mas como o jogo em Salvador foi decidido nos pênaltis, muitos torcedores acabaram decepcionados nos intervalos ao final do tempo normal e da prorrogação, ao não encontrar cerveja disponível para venda.

Por isso, durante a prorrogação, muitos torcedores começaram a gritar das arquibancadas "cerveja, cerveja!", transformando a indignação pela proibição da venda de cerveja no final da partida em um dos momentos mais divertidos de quem assistiu o jogo na Fonte Nova.

Outra manifestação vinda das arquibancadas foi a saudável rixa entre torcedores do Bahia e do Vitória, que comparecem ao estádio com camisas e bandeiras das equipes baianas.

Tanto os torcedores tricolores quanto os rubro-negros puxaram os seus gritos de guerra. O que se ouvia era gritos de "Bahêa" e "Nêgo", seguidos de vaias dos rivais. Enquanto isso, a bola rolava entre uruguaios e italianos.

Diferente do que foi visto no jogo entre Nigéria e Uruguai, onde a maioria dos torcedores da Arena Fonte Nova apoiaram a seleção africana, na partida entre Itália e Uruguai não houve um grande predomínio de apoio para nenhuma das equipes.

Em alguns momentos, gritos de "Uruguai" chegaram a ser emitidos, mas todos os gols e grandes lances da partida eram bastante celebrados, independente de qual equipe tivesse feito a jogada.

Um bom exemplo do que poderá ser vivenciado nos seis jogos da Copa do Mundo que serão disputados em Salvador em 2014. A capital só receberá a Seleção Brasileira na Arena Fonte Nova caso o Brasil seja segundo do seu grupo na primeira fase e passe para as quartas de final da competição.

