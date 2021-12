Torcedores tem visão na Fonte Nova atrapalhada por grade

Mesmo com tantos testes Pré-Copa das Confederações e até um jogo anterior realizado pela competição (Uruguai x Nigéria), problemas de estrutura apareceram e incomodaram torcedores ontem.

O principal que a reportagem de A TARDE conseguiu registrar foi o que aconteceu na arquibancada móvel, na abertura da ferradura do estádio.

As quatro escadas que serviam para subir às cadeiras tinham grades que comprometiam sensivelmente a visão de 24 torcedores. Justamente aqueles que foram posicionados atrás dessas grades.

A maioria seguiu em seus postos e aceitou a condição, mas alguns presentes reclamaram. Uma família que chegou por volta de 14 horas à Fonte Nova ficou revoltada.

"A visão é horrível e, se ficar lá, vou assistir ao jogo em pé. O pessoal de trás já está reclamando. Vai rolar confusão", avisava o publicitário Lindemberg Cardoso, enquanto tentava resolver o problema com voluntários e funcionários da administração.

Só depois de muitos telefonemas e a chegada da runner Rute Santos, a situação começou a melhorar para Lindemberg, seu irmão Renato e o sobrinho Pedro.

"Para casos de assentos removidos ou lugares com visão obstruída, a Fifa reserva cadeiras extra", explicou Rute, que transferiu os Cardoso do setor A para o G, do outro lado do estádio.

A família só conseguiu sentar nos novos lugares e relaxar a 15 minutos do início do jogo, mas ficou satisfeita após tanta luta.

Outro caso de desorganização foi registrado pelo advogado Rui Licínio, que foi à Fonte com mais dois amigos. Os assentos que estavam reservados para eles não existiam e eles também tiveram que ser transferidos para outros lugares.

Estoque falho - Nos bares, as principais reclamações de torcedores se davam por conta da ausência de produtos que eram anunciados. Os preços 'salgados' já eram esperados e não foram alvos de queixas. Depois de enfrentar filas de aproximadamente meia hora, muitas pessoas não conseguiram comprar o que queriam. A cerveja acabou em diversos bares, assim como os salgadinhos de batata.

