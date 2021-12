Torcedores lamentam eliminação brasileira no Farol da Barra

A torcida pelo Brasil na partida contra a Bélgica na arena montada no Farol da Barra, nesta sexta-feira, 6, começou a todo gás, com boa parte das cerca de 15 mil pessoas aplaudindo a Seleção desde a entrada em campo e depois soltando a voz na hora do Hino Nacional. Poucos imaginavam que, ao fim da partida, viria uma dura vontade de chorar. Um melancólico clima de fim de festa.

O início foi animado, com um barulho ensurdecedor a cada ataque brasileiro. Porém, os gritos de expectativa silenciaram de repente, aos 12 minutos, quando a bola resvalou em Fernandinho e foi morrer no fundo do gol brasileiro. Naquele exato instante, uma nuvem escura encobriu o sol e as nuvens de lá não saíram ao longo do primeiro tempo. E o que estava ruim piorou.

Aos 30 minutos, os belgas fizeram o segundo gol, recebido com desânimo geral pela torcida verde-amarela. Um vento frio chegou em seguida, acompanhado de pingos de chuva. Foi o bastante para o estudante de veterinária Franklin Bruno, de 19 anos, protestar contra o técnico Tite, ao lado da namorada Vanessa Souza, 17. “A culpa é do técnico, que não botou Firminno logo”, berrou Franklin, para em seguida dizer que não acreditava mais em uma virada. “Pois eu acredito”, contrapôs Vanessa, com ar de esperança em meio ao mundo de gente começando a se encolher de frio. Franklin acertou e Vanessa se iludiu.

O sol chegou a sair, e com ele o gol de Renato Augusto, aos 31 da segunda etapa. Nesse momento, até choveu, apesar de o tempo ter melhorado. Foi chuva de cerveja.

A esperança reacendeu por alguns míseros minutos restantes antes de o árbitro encerrar a partida. O Brasil estava fora da semifinal, não ia mais brigar contra a França. Ao longe, soaram foguetes. Metáfora para o Brasil, que se apresentou na Copa como fogos de artifício: fez fumaça e teve brilho, mas depois caiu na escuridão.

Sentida e cabisbaixa, a torcida na Barra foi debandando aos poucos. Alguns preferiram afogar as mágoas dançando com a Banda Eva. E voltou a chover na saída da multidão, mas a chuva foi de lágrimas. Dia de adeus ao Brasil na Copa e à própria arena na Barra, que encerrou suas atividades.

