Torcedores invadem sala de imprensa do Maracanã

Um grupo de cerca de 100 torcedores invadiu nesta quarta-feira, 18, o centro de imprensa do Maracanã a menos de uma hora do início do jogo entre Espanha e Chile, válido pela segunda rodada do grupo B da Copa do Mundo.

Segundo relatos de testemunhas escutadas pela Agência Efe, um grupo de torcedores que não tinham ingressos forçou as grades de ferro que separavam a entrada dos jornalistas para entrar no centro e buscar uma maneira de entrar no estádio.

"Alguns torcedores começaram a empurrar as pessoas que estavam apoiadas nas grades. Elas caíram, começou uma confusão, várias pessoas entraram no centro de imprensa e quebraram os vidros da entrada principal", afirmou o chileno Pablo Keupucahur.

Logo a polícia reagiu e começou a bater nos torcedores", acrescentou Pablo, que tinha ingresso para o jogo, mas entrou no centro preocupado com o irmão que estava perto das grades.

"A intenção não era roubar ou machucar os jornalistas. As pessoas queriam entrar no estádio", declarou outro torcedor que não quis se identificar.

Segundo o Serviço Médico do Maracanã, pelo menos duas pessoas sofreram ferimentos leves, entre elas uma jornalista chilena.

De acordo com o que a Agência Efe constatou após a confusão, cerca de 40 pessoas foram presas pela participação no tumulto após a intervenção da Polícia Militar. Os detidos foram encaminhados para o Grecin.

Do lado de fora, segundo informações da autoridades, havia 3750 agentes de segurança, entre policiais militares, civis e oficiais do Corpo de Bombeiros.

Essa é a segunda invasão registrada no Maracanã em duas partidas da Copa do Mundo. No domingo passado, cerca de 20 torcedores argentinos invadiram o estádio antes do inìcio do jogo contra a Bósnia. Alguns deles pularam o muro, enquanto outros forçaram a entrada por um dos portões.

