Torcedores entram sem pagar no jogo Alemanha e Portugal

Quem estava na área de fora da Arena Fonte Nova na tarde desta segunda-feira, 16, pôde entrar no estádio para assistir os minutos finais de Alemanha e Portugal sem precisar comprar ingresso. Os portões foram abertos faltando 20 minutos para o fim da partida.

Segundo o blog Seleção Universitária, do Estadão, a confusão se deu por conta da falta de um perímetro de segurança no entorno do estádio e de controle do fluxo de pessoas. Com isso, quem estava perto do portão pôde entrar e se misturar com as pessoas que estavam saindo.

O repórter Luiz Fernando Teixeira, enviado especial do jornal O Estado de S. Paulo, conseguiu ser um dos que entraram na arena. Ao ser questionado pelo repórter, os voluntários da Fifa não quiseram falar sobre o assunto. "Não fazemos controle de saída porque o evento já acabou. Quem vai querer entrar depois do jogo?", questionou um deles.

