Torcedores enfrentam problema na compra de bilhete para Copa

O primeiro dia de venda de ingressos da Copa do Mundo de 2014 por ordem de chegada, nesta quarta-feira, 12, foi de frustação para muitos torcedores. Logo após a Fifa abrir as vendas, às 8 horas, internautas começaram a reclamar nas redes sociais de problemas no site de comercialização das entradas. A principal queixa era da fila virtual que enfrentavam e dos ingressos esgotados.

A reportagem de A TARDE fez uma simulação às 10 horas, quando conseguiu acessar o site da Fifa, e não encontrou mais bilhetes para conferir os duelos do Brasil e México, em Fortaleza (CE), no dia 17 de junho, e contra os Camarões, em Brasília (DF), no dia 23 de junho. Só estavam disponível entradas para pessoas com mobilidade reduzida para esses jogos. A Fifa não abriu vendas para a estreia da seleção brasileira no Mundial no dia 12 de junho contra a Croácia, em São Paulo.

A reportagem também simulou compras de ingressos para as partidas na Arena Fonte Nova, em Salvador. Ainda é possível encontrar bilhetes para todos os jogos. A maior dificuldade é para Alemanha e Portugal, em 16 de junho, que só tem opções para quem tem mobilidade reduzida, usa cadeira de rodas ou é obeso.

Se a escolha for Espanha e Holanda, primeira partida disputada na capital baiana, no dia 13 de junho, o torcedor ainda acha bilhete para a categoria 2 ao custo de R$ 270, para quem tem mobilidade reduzida e quem é obeso. As demais estão esgotadas.

Também há poucos ingressos para o jogo do dia 1º de julho, que vale pelas oitavas de final e de 5 de julho, nas quartas de final.

